ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل

وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية خطابا لـ منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي حول قرار الحوثيين فرض حظر شامل للملاحة من وإلى المطارات الإسرائيلية.

وذكر المركز في بيان أن "خطاب المركز لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، تضمن إطلاعهم بقرار الحظر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية بتجنب الملاحة الجوية من وإلى مطارات العدو الإسرائيلي الغاصب وعلى رأسها مطار اللد المسمى "بن جوريون"، وتحويل مسارات الطائرات، كون المطارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر من قبل القوات اليمنية".

وأضاف أن "الخطاب يأتي في إطار حرص الجمهورية اليمنية على سلامة الطيران المدني، والذي يدخل في نطاق مهام منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي".

وأعرب المركز عن الأمل في اتخاذ الجهات الموجه إليها الخطاب، الإجراءات الواجب إتباعها لضمان سلامة الحركة الجوية، لضمان نشر التحذيرات والمعلومات الجوية للطائرات، وتنسيق الجهود مع الدول المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطائرات.

وأضاف أن قرار الحظر يبدأ من الرابع من مايو 2025، الساعة 22:42 بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 04 مايو 2025م الساعة 19:42 بالتوقيت العالمي إلى أجل غير محدد.

ويأمل المركز في تفهم الجميع لهذا الإجراء وأن "يدركوا أنه إجراء إنساني وأخلاقي، يتطلب أن يقف الجميع للضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية وكذا إيقاف التجويع والحصار للشعب الفلسطيني في غزة".

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