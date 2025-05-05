إسكان النواب تواصل اليوم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

تستأنف اليوم لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم أمام لجنة الإسكان بالنواب

يأتي ذلك بعدما عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها أمس الأحد، والتي شهدت نقاشات موسعة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماع مستمر حتى 19 مايو الجاري، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم للاستماع لكافة الرؤى والمطالب.

الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم

كما تستمع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لرأي الملاك ومقترحاتهم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

الحكومة تشارك في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

ويشارك في اجتماعات لجنة الإسكان، وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة.

3 ملايين وحدة إجمالي مساكن الإيجار القديم

من جانبه كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم تقترب من 3 ملايين وحدة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا العدد يحتم ضرورة المراجعة والتدقيق في نسبة القيمة الإيجارية الجديدة، وفقا للمناطق والتجمعات السكنية داخل المدن، وكذلك للمساحات سواء كانت مساحة الوحدة صغيرة أو كبيرة.

ولفت النائب، إلى أن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، سيساهم بصورة كبيرة في توضيح المعلومات والأرقام حول العقارات القديمة، وكذلك عدد الوحدات السكنية المغلقة لتعود إلى أصحابها من الملاك ما لم يقطنها المستأجر.

وأعلن النائب، أن لجنة الإسكان أعدت قائمة بأسماء الجهات التي سيتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلين عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان

وتضمن قرار الإحالة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.

مراعاة أطراف المصلحة في تعديل قانون الإيجار القديم

وشدد رئيس النواب، على إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

رئيس النواب يتعهد بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم

وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

الاستماع لكافة الآراء في مشروع قانون الإيجار القديم

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.

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