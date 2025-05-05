عودة تشغيل مكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث لطبيعتها غدا

تعود مواعيد تشغيل مكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث لمواعيدها الطبيعة غدا الثلاثاء وذلك بعد إجراء تعديلات على التشغيل اليوم الإثنين فقط.

وسبق وأعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، أنه تقرر غلق مكاتب الاشتراكات بالخط الأخضر الثالث مؤقتًا الساعة السادسة مساءً اليوم الإثنين على أن يتم العودة لمواعيد العمل المعتادة اليوم التالي.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي

“نود إعلامكم أنه يوم الإثنين الخامس من مايو سيتم غلق مكاتب الاشتراكات بالخط الأخضر الثالث مؤقتًا الساعة السادسة مساءً على أن يتم العودة لمواعيد العمل المعتادة اليوم التالي. نشكركم على تفهمكم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.