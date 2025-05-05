الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

عودة تشغيل مكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث لطبيعتها غدا

مترو، فيتو
مترو، فيتو

تعود مواعيد تشغيل مكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث لمواعيدها الطبيعة غدا الثلاثاء وذلك بعد إجراء تعديلات على التشغيل اليوم الإثنين فقط. 

وسبق وأعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، أنه تقرر غلق مكاتب الاشتراكات بالخط الأخضر الثالث مؤقتًا الساعة السادسة مساءً اليوم الإثنين على أن يتم العودة لمواعيد العمل المعتادة اليوم التالي.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي 

 

“نود إعلامكم أنه يوم الإثنين الخامس من مايو سيتم غلق مكاتب الاشتراكات بالخط الأخضر الثالث مؤقتًا الساعة السادسة مساءً على أن يتم العودة لمواعيد العمل المعتادة اليوم التالي. نشكركم على تفهمكم”.

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