3% انخفاضا في أسعار النفط مع توقعات بزيادة الإنتاج

سجلت أسعار النفط تراجعا، بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية الإثنين، مع اتجاه تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

تحرك الأسواق



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33 بالمئة إلى 59.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2240 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 56.19 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من أبريل عند افتتاح التداول الاثنين، بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وسترفع هذه الزيادة في يونيو إجمالي الزيادات لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 44 بالمئة من حجم التخفيضات الأصلية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والمتفق عليها منذ عام 2022، وفقا لحسابات رويترز.

قال تيم إيفانز مؤسس شركة إيفانز أون إنرجي في مذكرة "قرار أوبك+ في الثالث من مايو برفع حصص الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا إضافية لشهر يونيو يُعزز توقعات السوق بتحول ميزان العرض والطلب العالمي إلى فائض".

وأفادت مصادر في أوبك+ لرويترز بأن المجموعة قد تلغي تخفيضاتها الطوعية بالكامل بحلول نهاية أكتوبر إذا لم تُحسن الدول الأعضاء التزامها بحصص الإنتاج.

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