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اليوم، 5 مواجهات قوية في ختام الجولة الـ34 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مواجهات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة 34 من دوري المحترفين

أبوقير للاسمدة ضد بلدية المحلة 5 مساء

لافيينا ضد المقاولون العرب 5 مساء 

راية ضد أسوان 5 مساء 

كهرباء الإسماعيلية ضد وي 5 مساء 

وادي دجلة ضد ديروط 7 مساء 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة 34 من دوري المحترفين

القناة ضد الداخلية 1ـ1 

الترسانة ضد سبورتنج 1ـ2

بروكسي ضد المنصورة 1ـ2 

طنطا ضد منتخب السويس 2ـ0 

السكة الحديد ضد بترول أسيوط 1ـ1

 

نتائج مباريات الجولة 33 من دوري المحترفين

أسوان ضد المنصورة 1-2

ديروط ضد راية 1-1  

القناة ضد بروكسي 1-0  

بلدية المحلة ضد لافيينا 0-0

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة 1-2

وي ضد السكة الحديد 0ـ3

الداخلية ضد الترسانة 1-2

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

منتخب السويس ضد وادي دجلة 1–1    

المقاولون العرب ضد طنطا 1-0   

 

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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بلدية المحلة لافيينا المقاولون العرب دوري القسم الثاني دوري المحترفين

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