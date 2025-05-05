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رياضة

شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني

شوقي غريب مدرب المريخ،
شوقي غريب مدرب المريخ، فيتو

قاد شوقي غريب، المدير الفني المصري فريقه المريخ للفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على إنتر نواكشوط بنتيجة 2-0 في الدوري الموريتاني.

ونال أداء المريخ تحت قيادة شوقي غريب إعجاب جماهير الفريق الملقب بنادي الشعب بعدما سجل له هدفي اللقاء كل من؛ أمير كمال في الدقيقة 16 ومحمد أسد في الدقيقة 33.

ويستمر المريخ في النتائج الإيجابية في الدوري الموريتاني بعد تحقيقه الفوز في الجولة الماضية على فريق الجمارك.

وحقق المريخ السوداني فوزه الأول بقيادة مدربه شوقي غريب على وصيف الدوري الموريتاني.

 

وقدم المريخ السوداني تحت قيادة شوقي غريب مباراة قوية أمام الجمارك الموريتاني، بعد سلسلة من الخسائر.

ويحتل المريخ المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الموريتاني برصيد 39 نقطة.

ويضم الجهاز الفني للكابتن شوقي غريب في تدريب المريخ السوداني، كلا من؛ توفيق صقر مدربا، محسن سيد عثمان مدرب، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب، والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

 

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الدوري الموريتاني شوقى غريب نادي الشعب واكشوط النتائج الإيجابية

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