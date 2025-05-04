أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم إطلاق اسم "موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع" على موازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وسط توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين.

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها عند الذهاب لأي مركز علاجي خاص أو عيادة خاصة.

قال الفنان أحمد حلمي: إن الجمهور هو ثروته الحقيقية التي يمتلكها، حيث إنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية يقدرها ويحترمها الجمهور، كما أنه يسعد دائمًا عندما يشيد البعض بأعماله السينمائية والمسرحية التي يقوم ببطولتها.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة، وهما نوعام رافيد، ويهلي شرور، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في انفجار فتحة نفق برفح جنوب قطاع غزة.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، رفضه القاطع للعقوبات التي وقعتها لجنة المسابقات برابطة الأندية على جماهيره، عقب مباراته أمام المصري في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

شهدت مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، هطول أمطار غزيرة، حيث أغرقت الأمطار الشوارع والمحال التجارية بشكل كبير، كما اقتحمت العديد من المنازل.

قال موقع "واللا" العبري، مساء أمس السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة إلى أذربيجان بسبب رفض تركيا التحليق في مجالها الجوي.

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، حيث من المقرر أن تضم قائمة الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2025-2026 إجمالي 32 جامعة أهلية جديدة.

سقط منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في فخ التعادل السلبي أمام منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

رفضت وزارة الخارجية القطرية رفضا قاطعا التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسئولية السياسية والأخلاقية.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعد عملية إنسانية منقذة للحياة، مشددًا على ضرورة توافر الشروط الصحية والفقهية المحددة وفقًا للضوابط الشرعية.

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن ظاهرة حرائق الأشجار التي شهدتها إسرائيل مؤخرًا تعود جزئيًا إلى تخمر أوراق الأشجار المتساقطة نتيجة تفاعلها مع مصادر المياه والأمطار، ما يؤدي إلى إنتاج غاز الميثان الذي يساهم في اندلاع الحرائق.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موافقة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف على استئناف سداد المصروفات لطلاب المعاهد الأزهرية وحتى منتصف مايو الجارى.

كشفت مذكرة اطلعت عليها رويترز أن منظمة الصحة العالمية تعتزم دعم استخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين رسميا للمرة الأولى، مما يمثل تحولا في نهجها تجاه علاج هذه المشكلة الصحية العالمية.

علق أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى من وجود اعتقاد خاطئ عند البعض وهو أن شرب الماء الساخن على الريق يسبب فقدان الوزن؛ لأنه يحرق الدهون ويساعد على فقدان الوزن سريعا.

جدّدت القوات الأمريكية، فجر اليوم الأحد، عملياتها العسكرية على مواقع الحوثيين في 3 محافظات يمنية.

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ومواجهة الأهلي ضد حرس الحدود فى الدوري المصري.

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية تكساس غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

قال الإعلامي خالد الغندور: إن وكيل جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك قدم طلبا إلى مسئولي القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

شهد مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، حادث انهيار جديد لمنزل مكون من 3 طوابق، كان خاليًا من السكان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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