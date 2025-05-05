العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، غموض العثور على جثة فتاة ملقاة في الأرض الزراعية بقرية سنرو البحرية، وتوصلت التحريات إلى أن "سعاد. ح" مقيمة بعزبة علام التابعة لقرية فديمين بمركز سنورس، وترتبط بعلاقة عاطفية مع " جمعة. م " مقيم بعزبة يحيي التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوكساه بمركز ابشواي، وتحولت العلاقة بينهما إلى علاقة آثمة، وفي الأخير اكتشفت الفتاة أنها حامل، فطلبت من العشيق الزواج إلا أنه تهرب منها أكثر من مرة، ومع إلحاحها عليه، هداه تفكيره للتخلص منها نهائيا، وواعدها في الأراضي الزراعية التي عثر على جثتها بها، حتى يتفقا على ترتيب الزواج، وعند وصولها فاجأها بطعنة أودت بحياتها في الحال وفر هاربا.

وبعد عرض المعلومات التي توصل إليها فريق البحث على اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، كلف بتشكيل مأمورية ضبط للقبض على المتهم بعد استئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهم، وفور ظهورهم ألقي القبض عليه وجار العرض على النيابة العامة.

حكاية العثور على جثة وسط الأراضي الزراعية

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية سنرو البحرية، بعثورهم على جثة سيدة مجهولة الهوية لا يوجد معها أى أوراق ثبوتية، وملقاة فى الأراضى الزراعية على طريق القرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إبشواي إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي لعرضها علي الطبيب الشرعي، لإعداد تقرير بالصفحة التشريحية، وبيان أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن حول الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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