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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها الزمالك ضد البنك الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي،
الزمالك والبنك الأهلي، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا والدوري المصري وأبرزها مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

 

الدوري المصري الممتاز


   - بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا: الساعة 5:00 مساءً.
   - البنك الأهلي ضد الزمالك: الساعة 8:00 مساءً.


الدوري الإنجليزي الممتاز


   - كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست: الساعة 10:00 مساءً.


الدوري الإسباني الدرجة الأولى


   - جيرونا ضد ريال مايوركا: الساعة 10:00 مساءً.


الدوري الإيطالي الدرجة A


   - جنوى ضد ميلان: الساعة 9:45 مساءً.


الدوري التركي الممتاز


   - قاسم باشا ضد طرابزون سبور: الساعة 8:00 مساءً.


كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة


   - أفريقيا الوسطى ضد الكونغو الديموقراطية: الساعة 6:00 مساءً.
   - غانا ضد السنغال: الساعة 9:00 مساءً.

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