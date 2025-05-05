مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها الزمالك ضد البنك الأهلي

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا والدوري المصري وأبرزها مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

الدوري المصري الممتاز



- بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا: الساعة 5:00 مساءً.

- البنك الأهلي ضد الزمالك: الساعة 8:00 مساءً.



الدوري الإنجليزي الممتاز



- كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست: الساعة 10:00 مساءً.



الدوري الإسباني الدرجة الأولى



- جيرونا ضد ريال مايوركا: الساعة 10:00 مساءً.



الدوري الإيطالي الدرجة A



- جنوى ضد ميلان: الساعة 9:45 مساءً.



الدوري التركي الممتاز



- قاسم باشا ضد طرابزون سبور: الساعة 8:00 مساءً.



كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة



- أفريقيا الوسطى ضد الكونغو الديموقراطية: الساعة 6:00 مساءً.

- غانا ضد السنغال: الساعة 9:00 مساءً.

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