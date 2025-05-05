خدرني ولا أتذكر شيئا، فتاة إسرائيلية تروي تفاصيل اغتصابها على يد مدرب رياضة

اتهمت شابة إسرائيلية كانت قد أُسرت خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 على يد عناصر حركة حماس، مدربا رياضيا معروفا في إسرائيل، بالاعتداء عليها جنسيا بعد عودتها من الاحتجاز في غزة، وذلك في تصريحات أدلت بها لقناة "12" الإسرائيلية.



وقالت الشابة ميا شم، البالغة من العمر 23 عاما، إن الحادثة وقعت في منزلها، وهو المكان الذي وصفته بأنه "كان من المفترض أن يكون الأكثر أمانا بالنسبة لها".

وأضافت: "هذا كان أكبر مخاوفي في الحياة.. قبل الأسر، خلاله، وبعده. وحدث ذلك بعد عودتي، في بيتي".

وأوضحت شم أن الحادثة وقعت الشهر الماضي، وتسببت في أزمة نفسية حادة دفعتها إلى الانعزال، وقالت: "أغلقت على نفسي الباب.. وصلت إلى حالات نفسية قصوى".

ووفقا للقناة الإسرائيلية 12، فإن الشخص المتهم هو مدرب شخصي ناجح في الثلاثينيات من عمره، وكان قد تم اعتقاله في مارس الماضي، قبل أن يُطلق سراحه لاحقا بسبب "عدم كفاية الأدلة"، بحسب ما أفادت به الشرطة.

ويُعتقد أن المدرب عمل مع شخصيات معروفة، بينهم رئيس وزراء إسرائيلي سابق، وفق ما نقلت القناة.

وقالت شم إنها تدربت مع المدرب ثلاث مرات فقط قبل الواقعة، مشيرة إلى أنها تعتقد بأنها تعرّضت للتخدير، قائلة: "منذ أن دخل الغرفة، لا أذكر شيئا.. لا أذكر أي شيء".

وأضافت: "جسدي يتذكر. شعرت بشيء. أعلم أنني مررت بشيء".

وبينما نفى المتهم التهم الموجهة إليه، أقر بأنه دخل غرفة الشابة وهي في طور تبديل ملابسها.

واختتمت شم حديثها قائلة: "أحتاج إلى لحظة من السلام لأستوعب ما مررت به، وأنا لم أبدأ حتى في معالجة ما حدث خلال فترة الأسر".

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