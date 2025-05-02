أخبار مصر: النواب يصدم الورثة بقانون الإيجار القديم، مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد، انتخابات الصحفيين، هذا مصير فتاة اليوجا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

إسكان النواب عن تعديلات الإيجار القديم: مش هنطرد حد والورثة يشوفوا شقة بره

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ الإثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.

ثقة أم طمع، بند يثير الخلاف بين الأهلي وماركو روزه

يبدو أن الألماني ماركو روزه على أعتاب الانتقال لتدريب النادي الأهلي بمقابل 3 ملايين و750 ألف يورو في الموسم بمساعديه.

كلاكيت خامس مرة، "عمومية الصحفيين" تختار اليوم النقيب العام و6 أعضاء

للمرة الخامسة، دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 2 مايو، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

اعمل حسابك هتطول، قطع المياه اليوم عن 5 مناطق حيوية بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكري ـ الحرس الجمهوري ـ القوات الجوية ـ عمارات العبور ـ الخليفة المأمون)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 2 /5 /2025 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 3 /5/ 2025، ولمدة 8 ساعات.

بعد حصولها على صفقة المعادن، أمريكا تنفض يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الولايات المتحدة لم تعد تنوي لعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

صناع مسلسل "لام شمسية" يوجهون رسالة مؤثرة بعد قضية الطفل ياسين

كسر صناع مسلسل "لام شمسية" صمتهم بعد الحكم في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين الذي تناول قضية مشابهة في الموسم الرمضاني الماضي، ووجهوا رسالة مؤثرة توازن بين الامتنان والدعوة للعقلانية.

باقي على التوقيع، سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد (فيديو)

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أن مسؤولي النادي الأهلي أنهوا الاتفاق النهائي مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، تحذير من طقس اليوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار على الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

المفتش العام في البنتاجون يوسع نطاق التحقيق في رسائل هيجسيث على "سيجنال"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة أن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية وسع نطاق تحقيقه في استخدام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لـتطبيق "سيجنال".

العقوبة المتوقعة على فتاة اليوجا بعد تعطيلها حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جمع المعلومات والتحريات حول واقعة فتاة تم رصدها من خلال فيديو وهي تلعب اليوجا أعلى سطح سيارة أعلى كوبري أكتوبر الأمر الذي تسبب في تعطيل الحركة المرورية.

نجوم الزمن الجميل، أسماء المكرمين في الدورة 73 بمهرجان المركز الكاثوليكي قبل انطلاقه الليلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

بعد إرجاء المحادثات النووية، ترامب يهدد بفرض "عقوبات" على أي دولة تشتري النفط الإيراني

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بفرض عقوبات على أى مشتر النفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي كان مقررا عقدها غد السبت في روما.

أحدهم خطف الأنظار في وقت قياسي، الأهلي يحدد بديل مصطفى شوبير حال رحيله

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بالأهلي أن النادي قام بتحضير قائمة مختصرة من حراس المرمى لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل مصطفى شوبير بنهاية الموسم.

نتنياهو: قصفنا هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الطائفية في جنوب سوريا.

اليوم، قطع المياه عن كرداسة وأبو رواش بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق" مدينة كرداسة، بني مجدول، أبو رواش"، لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2/ 5 / 2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3/ 5 / 2025.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2028 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.

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