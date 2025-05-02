الجمعة 02 مايو 2025
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أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، تحذير من طقس اليوم الجمعة

رياح مثيرة للأتربة،
رياح مثيرة للأتربة، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار على الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:18

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