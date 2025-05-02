أحدهم خطف الأنظار في وقت قياسي، الأهلي يحدد بديل مصطفى شوبير حال رحيله

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بالأهلي أن النادي قام بتحضير قائمة مختصرة من حراس المرمى لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل مصطفى شوبير بنهاية الموسم.

وقال "الغندور" عبر برنامج ستاد المحور، أنه منذ فترة هناك شركة تسويق عالمية تواصلت مع الأهلي وتحدثت باسم نادي فالنسيا الإسباني للاستفسار عن موقف الأهلي من بيع مصطفى شوبير.

واختتم، أن المفاوضات بدأت تدخل الشكل الرسمي خلال الساعات الأخيرة الأهلي ووضع الثنائي محمد سيحا حارس حرس الحدود المعار من المقاولون العرب ومحمد علاء حارس الجونة تحت النظر للتعاقد مع أحدهم.

وخطف محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة الأضواء خلال أول موسم يلعبه في الدوري الممتاز، بعد انتقاله إلى الجونة قادمًا من فريق القناة.

وحصل فريق الجونة على خدمات محمد علاء من القناة مقابل 2 مليون ونصف، بعد صراع مع غزل المحلة الذي كان يريد ضم الحارس لكن الجونة حصل على خدماته.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مايو 2025

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود الأحد المقبل الموافق الرابع من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الخميس الموافق الثامن من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.