الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

أحدهم خطف الأنظار في وقت قياسي، الأهلي يحدد بديل مصطفى شوبير حال رحيله

مصطفى شوبير، فيتو
مصطفى شوبير، فيتو

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بالأهلي أن النادي قام بتحضير قائمة مختصرة من حراس المرمى لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل مصطفى شوبير بنهاية الموسم.

وقال "الغندور" عبر برنامج ستاد المحور، أنه منذ فترة هناك شركة تسويق عالمية تواصلت مع الأهلي وتحدثت باسم نادي فالنسيا الإسباني للاستفسار عن موقف الأهلي من بيع مصطفى شوبير.

واختتم، أن المفاوضات بدأت تدخل الشكل الرسمي خلال الساعات الأخيرة الأهلي ووضع الثنائي محمد سيحا حارس حرس الحدود المعار من المقاولون العرب ومحمد علاء حارس الجونة تحت النظر للتعاقد مع أحدهم.

وخطف محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة الأضواء خلال أول موسم يلعبه في الدوري الممتاز، بعد انتقاله إلى الجونة قادمًا من فريق القناة.

وحصل فريق الجونة على خدمات محمد علاء من القناة مقابل 2 مليون ونصف، بعد صراع مع غزل المحلة الذي كان يريد ضم الحارس لكن الجونة حصل على خدماته.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مايو 2025 

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود الأحد المقبل الموافق الرابع من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الخميس الموافق الثامن من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء.

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