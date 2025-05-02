بعد إرجاء المحادثات النووية، ترامب يهدد بفرض "عقوبات" على أي دولة تشتري النفط الإيراني

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بفرض عقوبات على أى مشتر النفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي كان مقررا عقدها غد السبت في روما.

وقال ترامب إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية. وأضاف في منشور على تروث سوشال "لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وجاء التهديد بعدما أعلنت سلطنة عمان تأجيل المفاوضات النووية التي كان من المقرر عقدها غد السبت. وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة إكس.

وقال وزير الخارجية العماني: "لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقررًا مبدئيًا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين".

الى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنّها تتوقع عقد محادثات مع إيران قريبا، بعدما أعلنت طهران في وقت سابق تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتي كان من المفترض أن تُعقد هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للمراسلين "نتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنّه لم يتم تأكيد الجولة التي كان مقرّرا عقدها في نهاية الأسبوع.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تواصل السعي لحل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات.

وقال عراقجي معلقا على قرار تأجيل الجولة القادمة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": " قررنا مع شركائنا العمانيين والأمريكيين تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات لأسباب لوجستية وفنية".

وأكد الوزير أنه لا يوجد تغيير من جانب إيران حول السعي على تحقيق تسوية من خلال المفاوضات.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس أنه لن يكون هناك اجتماع الجمعة بين الإيرانيين والأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت به طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بارو لوكالة فرانس برس، "كان من المقرّر عقد اجتماع فني قبل... الاجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران. وبما أنّ ذلك الاجتماع لن يُعقد، فإنّ الاجتماع الفني لم يعد له مبرر، على الأقل في الوقت الحالي"، وذلك في إشارة إلى تأجيل جولة المفاوضات الرابعة بين الإيرانيين والأميركيين والتي كانت مقرّرة السبت في روما.

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