ثقة أم طمع، بند يثير الخلاف بين الأهلي وماركو روزه

يبدو أن الألماني ماركو روزه على أعتاب الانتقال لتدريب النادي الأهلي بمقابل 3 ملايين و750 ألف يورو في الموسم بمساعديه.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع الألماني ماركو روزه بحيث يحصل المدرب ومعاونيه على 3 ملايين و775 ألف يورو في الموسم لكن الاختلاف الوحيد الآن على المكافآت الخاصة بالمدرب.

وكشفت تقارير في الأهلي أن روزه طلب الحصول على مكافأة شهر في كل دور يتخطاه ببطولة كأس العالم للأندية وحال حصل على الدوري يحصل على 5 شهور ومثلهم حال حصل على الدوري، وهو ما جعل المفاوضات ما زالت جارية.

وكان الإعلامي سيف زاهر كشف أن مسؤولي النادي الأهلي أنهوا الاتفاق النهائي مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وقال سيف زاهر خلال حديثه ببرنامج ملعب أون: الأهلي أنهى كافة التفاصيل مع المدير الفني الجديد ومفيش اختيارات وباقي على التوقيع واللحظات الأخيرة، ويتم الاتفاق الآن على المعاونين فقط هذا الأمر المتبقي.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مايو 2025

يوم الأحد الموافق الرابع من مايو يلتقي الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الخميس الموافق الثامن من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق المصرى البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من مايو يخوض الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساء.

يوم السبت الموافق السابع عشر من مايو يلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق فاركو في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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