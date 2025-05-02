العقوبة المتوقعة على فتاة اليوجا بعد تعطيلها حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جمع المعلومات والتحريات حول واقعة فتاة تم رصدها من خلال فيديو وهي تلعب اليوجا أعلى سطح سيارة أعلى كوبري أكتوبر الأمر الذي تسبب في تعطيل الحركة المرورية.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وذلك عقب أن ألقت قوات الأمن القبض على الفتاة والتحفظ على السيارة ومعرفة سبب وقوف الفتاة وقيامها باستعراضات وحركات أعلى السيارة.



وفي مشهد غريب ومثير للدهشة، توقفت حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في قلب القاهرة، بعدما قررتْ شابة أن تصعد على سقف سيارتها وتجلس هناك كأنها تؤدي تمارين يوجا، غير مكترثة بعشرات السيارات المتوقفة خلفها أو بالأنظار المدهوشة من حولها.

وترصد فيتو خلال السطور التالية، العقوبة التي تنتظر هذه الفتاة إذا ثبت أنها بأفعالها تسببت في توقف الحركة المرورية والمخالفات التي يطبقها قانون المرور.

قال الخبير القانوني ياسر عرفات، إذا ثبت أن الفتاة تسببت في تعطيل الحركة المرورية فسيتم تنفيذ العقوبة عليها المقررة من قانون المرور الجديد وتشمل دفع غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بمصالح المواطنين وضرب بعرض الحائط على حركة الانضباط في الشارع.

وإذا ثبت أن السيارة تملكها وكانت تستعرض بالسيارة العقوبة تترواح بالسجن المشدد وغرامة 20 ألف جنيه حال الإخلال بمرفق عام أو استعراض بالسيارة وتعطيل المرور يصبح حبس وغرامة 4 آلاف جنيه.

عقوبات المخالفات المرورية

-غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

- غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

- غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

- غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

- غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

- غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

- من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

- غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

ـ5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ:-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.









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