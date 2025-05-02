المفتش العام في البنتاجون يوسع نطاق التحقيق في رسائل هيجسيث على "سيجنال"

فضيحة سيجنال، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة أن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية وسع نطاق تحقيقه في استخدام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لـتطبيق "سيجنال".

البنتاجون يوسع نطاق التحقيق في رسائل هيجسيث على "سيجنال"

وذكرت الصحيفة أن التحقيق يتعلق الآن بمجموعة دردشة أخرى، أضيفت إليها زوجة هيجسيث وشقيقه. وكشفت هذه الدردشة معلومات سرية عن جدول تحليق المقاتلات التي شاركت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقالت مصادر للصحيفة: "يركز المفتش العام للبنتاجون على معرفة من أخذ البيانات من نظام حكومي مصمم لتخزين المعلومات السرية للغاية ووضعها في تطبيق "سيجنال".

وأشارت إلى أن من المستحيل نسخ ولصق المواد بسرعة من نظام سري إلى تطبيق الدردشة، حيث يجب كتابة أي معلومات يدويًّا.

وأضاف المصدر أن المفتش العام يحاول معرفة من قام بذلك.

وأفاد القائم بأعمال المفتش العام ستيفن ستيبينز في وقت سابق بأنه يحقق في استخدام هيجسيث لتطبيق "سيجنال" لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية في اليمن في غرفة دردشة تضم رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك".

إقالة مايك والتز

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إقالة مايك والتز، الشخصية الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر تطبيق سيجنال، من منصبه كمستشار للأمن القومي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر أن البيت الأبيض ليس لديه خطط لإقالة هيجسيث.

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