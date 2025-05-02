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سياسة

كلاكيت خامس مرة، "عمومية الصحفيين" تختار اليوم النقيب العام و6 أعضاء

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

للمرة الخامسة، دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 2 مايو، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

 

كشوف الجمعية العمومية للصحفيين 

 وأكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن النقابة أعلنت كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين لهم حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي من المقرر أن تنعقد اليوم الجمعة بمقر النقابة، كما تم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة بالإسكندرية.

 

وشدد “ عبد الرحيم” على أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل.

 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

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