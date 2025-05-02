الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2028 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إقامة عدد  من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

سموحة ضد الإسماعيلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport

زد اف سي ضد طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on sport


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - الساعة:10 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد خيتافي- الساعة: 10 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد فينيسيا- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية لم تعلن

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الخليج- الساعة: 6.50 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC أكسترا 1

الفيحاء ضد ضمك- الساعة:  7.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC أكسترا 2

القادسية ضد الخلود- الساعة: 9 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد بوخوم- الساعة:  9.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد ستاد ريمس- الساعة:  9.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

 

مواعيد مباريات كأس إفريقيا للشباب 

السنغال ضد إفريقيا الوسطى – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

جمهورية الكونغو ضد غانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

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