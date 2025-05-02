مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2028 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة ضد الإسماعيلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport

زد اف سي ضد طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on sport



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - الساعة:10 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد خيتافي- الساعة: 10 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد فينيسيا- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية لم تعلن

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الخليج- الساعة: 6.50 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC أكسترا 1

الفيحاء ضد ضمك- الساعة: 7.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC أكسترا 2

القادسية ضد الخلود- الساعة: 9 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد بوخوم- الساعة: 9.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد ستاد ريمس- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات كأس إفريقيا للشباب

السنغال ضد إفريقيا الوسطى – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

جمهورية الكونغو ضد غانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.