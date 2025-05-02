مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2028 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، إقامة عدد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.
مواعيد مباريات الدوري المصري
سموحة ضد الإسماعيلي – الساعة 5 مساء على قناة on sport
زد اف سي ضد طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on sport
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - الساعة:10 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو ضد خيتافي- الساعة: 10 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو ضد فينيسيا- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية لم تعلن
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الاتفاق ضد الخليج- الساعة: 6.50 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: SSC أكسترا 1
الفيحاء ضد ضمك- الساعة: 7.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: SSC أكسترا 2
القادسية ضد الخلود- الساعة: 9 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: SSC 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم ضد بوخوم- الساعة: 9.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس ضد ستاد ريمس- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
مواعيد مباريات كأس إفريقيا للشباب
السنغال ضد إفريقيا الوسطى – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
جمهورية الكونغو ضد غانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
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