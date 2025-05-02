صناع مسلسل "لام شمسية" يوجهون رسالة مؤثرة بعد قضية الطفل ياسين

كسر صناع مسلسل "لام شمسية" صمتهم بعد الحكم في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين الذي تناول قضية مشابهة في الموسم الرمضاني الماضي، ووجهوا رسالة مؤثرة توازن بين الامتنان والدعوة للعقلانية.

رسالة صناع “لا شمسية”

وقال صنَّاع "لام شمسية" عبر الصفحة الرسمية للعمل على "إنستجرام": مقدرين وممتنين للغاية لكل الإشادات بدور المسلسل في تحريك المياه الراكدة للإنكار المجتمعي.. هذا واجب إنساني وفني، وصُنع بمحبة حقيقية لهذا الوطن.

مناشدة بشأن صورة أبطال المسلسل والمتورطين في قضية الطفل ياسين

وأضافوا: نرجو تغليب المهنية على العاطفة، وعدم نشر صور أبطال المسلسل إلى جانب صور المتورطين في هذه القضية أو غيرها.. فهذا الربط ظالم للفنانين الذين آمنوا برسالتهم الفنية وقدَّموها بإخلاص دون اعتبار لصورتهم الشخصية في مجتمع لا يزال يخلط بين الحقيقة والخيال.

دورنا انتهى.. والكرة الآن في ملعب المجتمع

تابع صنَّاع العمل رسالتهم بالتأكيد أن دور الدراما يتوقف عند دقَّ ناقوس الخطر، موضحين: المسلسل أدَّى رسالته الفنية.. والآن جاء دور المجتمع لتمكين أهالي الضحايا وإعلاء صوت القانون وقيمة العدالة. نرجو عدم خلط الأوراق.

تفاعل النجوم مع الحدث

كانت الفنانة أمينة خليل قد تفاعلت مع الحكم القضائي بنشر مشهد النطق بالحكم من المسلسل، معلقة: يوسف خد حقه واتحكم على وسام، في إشارة رمزية لتقاطع الفن بالواقع.

كما نشر كل من الفنان أحمد السعدني والمخرج كريم الشناوي مقطعًا غنائيًا للفنانة ريهام عبد الحكيم وهي تؤدي "اسلمي يا مصر"، معبرين عن امتنانهما للعدالة وانتصار الحقيقة، في تفاعل إنساني نابع من صُلب رسالة العمل.

قصة الطفل ياسين

أصدرت محكمة الجنايات، الأربعاء، حكمها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق المتهم “80 عامًا”، بالاعتداء الجنسي على الطفل ياسين الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة.

وشهدت القضية تفاعلًا شعبيًّا واسعًا، إذ عبَّر كثيرون عن دعمهم للطفل ياسين وعائلته، مشيدين بشجاعتهم، في حين انتشرت صور تعبيرية وهو يرتدي قناع "سبايدر مان" أثناء ذهابه إلى المحكمة، ليتحوَّل في نظر المصريين إلى "بطل صغير" يُجسِّد الأمل في وجه الظلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.