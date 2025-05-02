إسكان النواب عن تعديلات الإيجار القديم: مش هنطرد حد والورثة يشوفوا شقة بره

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ الإثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.

الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة المحور: “الحوار المجتمعي سيكون شاملًا، ويشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلين عن المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بقوة ووضوح”.

المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشأن قانون الإيجار القديم

وواصل: "هنطلع قانون الإيجار القديم بشكل توازني بمشرط جراح"، مشددًا على أن الهدف الأساسي من النقاشات هو التوصل إلى صيغة قانونية عادلة، تضمن استقرار المجتمع وتعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ صدور القوانين القديمة.



وأكد: "مش هنطرد حدد من الشقة لكن سنرفع القيمة الإيجارية والورثة يشوفوا شقة بره".

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