نتنياهو: قصفنا هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الطائفية في جنوب سوريا.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".

وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".



وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".

وفي وقت سابق من أمس، أعلن جيش الاحتلال إجلاء اثنين من الجرحى السوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل.

وأوضح في بيان أن قواته "منتشرة في جنوب سوريا وجاهزة لمنع تسلل عناصر معادية إلى القرى الدرزية"، مضيفًا أنها "تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي سيناريو".



وتأتي الغارة بعد مقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، ونجله، على يد مسلحين مجهولين، في ظل تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة درزية في ريف دمشق والسويداء.

شارك آلاف الدروز الإسرائيليين في احتجاجات على عدد من المفترقات شمال إسرائيل رفضًا للأحداث الأخيرة في مدينة جرمانا، مطالبين تل أبيب ببذل جهود أكبر لحمايا الدروز في الأراضي السورية.

وعبر المحتجون عن غضبهم لأن "إسرائيل لا تبذل جهدًا كافيًا لوقف اعتداء المنظمات الجهادية في سوريا على الدروز"، ومن المتوقع أن تنطلق اليوم الجمعة احتجاجات غير مسبوقة.

وشهدت مناطق في ريف دمشق، بينها صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، منذ يوم الثلاثاء، اشتباكات طائفية عنيفة إثر تداول تسجيل صوتي منسوب لأحد مشايخ الدروز يتضمن إساءات للنبي محمد، ما أشعل موجة عنف واسعة النطاق.

ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن، بينهم 16 عنصرًا من الأمن السوري في صحنايا.

وأعلنت السلطات السورية، الأربعاء، فرض السيطرة على أشرفية صحنايا وانتشار قوات الأمن فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.