بعد حصولها على صفقة المعادن، أمريكا تنفض يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الولايات المتحدة لم تعد تنوي لعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

أمريكا تنفض يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وقالت بروس: "لن نكون وسطاء. لن نسافر إلى الطرف الآخر من العالم في أي لحظة لإدارة اجتماعات. يجب أن يتم العمل الآن بين الجانبين".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستبذل رغم ذلك جهودا لتحقيق السلام، لكن نهاية النزاع تتطلب الآن "أفكارا ملموسة" من روسيا وأوكرانيا.

وكان أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم خلال المائة يوم المقبلة العمل بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني. مشيرا إلى وجود فجوة بين روسيا وأوكرانيا في مواقفهما بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأن الجهود الحالية تهدف إلى تقريب المواقف بين موسكو وكييف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لتسوية النزاع، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى تفاهم مع كييف.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

صفقة المعادن

وأمس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف.

بيان أمريكي بشأن صفقة المعادن الأوكرانية

وقالت الوزارة: "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا".

وشددت الوزارة في بيانها على أنه "تقديرًا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معًا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".

تفاصيل صفقة المعادن بين واشنطن وكييف

ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني سفيريدينكو: "ينص الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف".

وأضاف: "ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم".



وتابع: "لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا".

وأكد أن الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.

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