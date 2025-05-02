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ثقافة وفنون

نجوم الزمن الجميل، أسماء المكرمين في الدورة 73 بمهرجان المركز الكاثوليكي قبل انطلاقه الليلة

الأب بطرس دانيال،
الأب بطرس دانيال، فيتو

تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

 

الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي 

 وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لكل من مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلي المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

 وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي مهرجان المركز الكاثوليكي المركز الكاثوليكي
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