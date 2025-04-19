أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها، الربان مصطفى الميقاتي كبير المرشدين وشهيد الواجب.

بسبب سلمى مشهور، اليوتيوبر المصري مروان سري ينهي رحلته مع الكرة الإنجليزية (فيديو)

بسبب سلمي مشهور، أنهى "اليوتيوبر" المصري مروان سري رحلته في كرة القدم الإنجليزية سريعًا، بعد أيام قليلة من انطلاقها.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف مديريات العمل 2025

تغلق وزارة العمل باب تلقي طلبات المتقدمين لوظائف بالعقود في مديريات العمل بالمحافظات، اليوم السبت الموافق 19 أبريل الجاري.

صنع في الصين، فضيحة عالمية لأمريكا بسبب فستان متحدثة البيت الأبيض (فيديو وصور)

بعد السخرية من قبعة ترامب الحمراء، أشعل فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها “صنع في الصين”.

كلاسيكو إفريقي، الأهلي يتحدى صن داونز في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز في مواجهة نارية من المقرر أن تجمع بينهم اليوم السبت على ملعب لوفتوس بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شعبة الدواجن تصدم المصريين: قفزة قادمة في أسعار الفراخ بعد رفع سعر السولار

بالرغم من مرور 7 أيام على تطبيق قرار رفع أسعار السولار والبنزين فإن سعر الدواجن تراجعًا خلال الأسبوع، على عكس التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الدواجن مع رفع سعر الوقود، فهل ترتفع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة متأثرة برفع سعر السولار والبنزين؟

ما تقلقلش علي أنا كويس وبطلت عياط، نعي "يوجع" القلب من صلاح عبد الله لـ سليمان عيد

نعى الفنان صلاح عبد الله صديقه الفنان سليمان عيد بكلمات مؤثرة، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قال فيه: "اطمئن يا سولوم ما تقلقلش عليَّ أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعي لك من قلب قلبي يا عشرة العمر يا غالي".

أحكام بالسجن بين 13 و66 عاما في "قضية التآمر على أمن الدولة" بتونس

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباح اليوم على الطرق السريعة والزراعية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

كشف صديق مقرب للاعب الجابوني الراحل آرون بوبيندزا، عن تفاصيل مثيرة حول أسباب وفاة لاعب تشجيانج إف سي الصيني خلال الأسبوع الماضي.

بحضور 18 وزيرا، اليوم انطلاق مؤتمر العمل العربي في القاهرة

شهد مصر اليوم السبت، افتتاح فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ارتفاع عدد ضحايا حريق قارب في نهر الكونغو إلى 148 قتيلا وعشرات المفقودين

ارتفعت عدد ضحايا غرق وحريق قارب خشبي الذي وقع الثلاثاء الماضي على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلًا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

أوس أوس باكيا على سليمان عيد: مات صايم وكنا هنصلي الجمعة سوا وما كنتش أعرف إنه مدي ميعاد لمصر كلها

انهار الفنان أوس أوس من البكاء وهو يستعيد كواليس اللقاء الأخير الذي جمع بينه وبين الفنان الراحل سليمان عيد قبل ساعات من وفاته.

تصل إلى 53 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اليوم، أولى جلسات استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه مليون جنيه في قضية تسريب الفار

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار”.

من ضرب الحوثيين إلى مخطط قناة بنما، فضيحة التسريب تطيح برئيس أركان الجيش الأمريكي

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر، سيغادر منصبه في الأيام القليلة المقبلة على خلفية فضيحة تسريب بيانات، وسيتولى منصبًا جديدًا داخل الوزارة.

مواعيد مباريات اليوم 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز

تشهد مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025، عدد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية والإفريقية.

بديل كلوب ليون المكسيكي، قصة رفض برشلونة المشاركة في كأس العالم للأندية

بعد إقصاء نادي كلوب ليون المكسيكي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 ترددت أنباء عن توجيه الدعوة لنادي برشلونة للمشاركة في البطولة القارية، لكن تقرير إخباري إسباني فجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الأخبار المتداولة حول مشاركة نادي برشلونة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة موسعة بمشاركة 32 فريقًا.

اختاروا فرنسا، ماكرون يدعو علماء العالم إلى الاجتماع في 5 مايو بعد تقليص ترامب تمويل الأبحاث

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلماء من جميع أنحاء العالم إلى القدوم للعمل في فرنسا أو أوروبا في وقت تبدأ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تقليص تمويل الجامعات والهيئات البحثية.

صلاح عبد الله عن انهياره في جنازة سليمان عيد: عشرة 45 سنة وشريط الذكريات وجع دماغي (فيديو)

روى الفنان صلاح عبد الله، قصة علاقته مع الفنان الراحل سليمان عيد كاشفًا سبب انهياره خلال حضوره جنازته.

مواجهة الخبرة والطموح، بيراميدز يتحدى أورلاندو في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم السبت على إستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يضرب الشباب وما لهوش علاقة بالسمنة أو الأكل، الاعتراف رسميا بنوع جديد من مرض السكري

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن الاتحاد الدولي للسكري (IDF) الاعتراف رسميًّا بنوع جديد من داء السكري يُعرف باسم النوع الخامس من السكري أو سكري النضج المبكر لدى الشباب (MODY)، وهو مرض نادر يظهر لدى المراهقين والشباب بسبب سوء التغذية وليس بسبب السمنة أو نمط الحياة.

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