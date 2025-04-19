مواعيد مباريات اليوم 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز

مواعيد مباريات اليوم،تشهد مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025، عدد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية والإفريقية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

صن داونز ضد الأهلي - الساعة:3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

اورلاندو ضد بيراميدز- الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد برايتون- الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

كريستال بالاس ضد بورنموث- الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1

إيفرتون ضد مانشستر سيتي- الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

وست هام يونايتد ضد ساوثهامتون- الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة: 6.30 مساء بتوقيت مصر، 7.30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد فالنسيا- الساعة: 2 مساء بتوقيت مصر، 3 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

برشلونة ضد سيلتا فيجو- الساعة: 4.15 م بتوقيت مصر، 5.15 م بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

ريال مايوركا ضد ليجانيس - الساعة:6.30 م بتوقيت مصر، 7.30 م بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

لاس بالماس ضد أتلتيكو مدريد- الساعة: 9 م بتوقيت مصر، 10 م مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد كومو- الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1

مونزا ضد نابولي- الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1

روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة: 8.45 م بتوقيت مصر، 9.45 م بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

العروبة ضد الرائد- الساعة:6.25 م مساء بتوقيت مصر، 7.25 م مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: ssc 1

التعاون ضد الوحدة- الساعة: 8 م بتوقيت مصر، 9 م مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: ssc 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد هولشتاين كيل- الساعة: 3.30 م مساء بتوقيت مصر، 4.30 م بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD

هايدنهايم ضد بايرن ميونيخ- الساعة: 3.30 م مساء بتوقيت مصر، 4.30 م بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد لوهافر- الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6م مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

موناكو ضد ستراسبورج- الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.