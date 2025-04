بسبب سلمى مشهور، اليوتيوبر المصري مروان سري ينهي رحلته مع الكرة الإنجليزية (فيديو)

اعلن رسميا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريدج والغاء مشروع الاستثمار في النادي ولن نتازل عن مبادئنا وجاري اتخاذ الإجرائيات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر



“I officially announce my complete withdrawal from the ownership of Dagenham & Redbridge… pic.twitter.com/atzMxVqFc4