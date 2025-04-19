بسبب سلمى مشهور، اليوتيوبر المصري مروان سري ينهي رحلته مع الكرة الإنجليزية (فيديو)

بسبب سلمي مشهور، أنهى "اليوتيوبر" المصري مروان سري رحلته في كرة القدم الإنجليزية سريعًا، بعد أيام قليلة من انطلاقها.

وحقق مروان سري، الإثنين الماضي، حلمه بامتلاك نادٍ في العاصمة البريطانية، لندن وانضم إلى قائمة ملاك نادي داجنهام آند ريدبريدج، الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وتزامنًا مع انضمام سري إلى ملاك النادي، تولت المصرية سلمى مشهور منصب مديرة التطوير والمشاركة في النادي الإنجليزي.

واشتهرت صانعة المحتوى سلمى مشهور بمدونات الفيديو التي تقدمها حول أيام المباريات في الملاعب الإنجليزية، وخاصة في الدرجات الأدنى.

وبعد أيام قليلة من خطوة سري ومشهور مع النادي، أعلن داجنهام إقالة الأخيرة دون توضيح الأسباب، وتبيَّن لاحقًا أن القرار جاء بسبب منشورات قديمة لها تظهر دعمها للقضية الفلسطينية، ما أثار جدلًا واسعًا، بحسب تقارير صحفية.

اعلن رسميا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريدج والغاء مشروع الاستثمار في النادي ولن نتازل عن مبادئنا وجاري اتخاذ الإجرائيات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر



“I officially announce my complete withdrawal from the ownership of Dagenham & Redbridge… pic.twitter.com/atzMxVqFc4 — Marwan Serry (@Serrymarwan) April 18, 2025

نهاية رحلة مروان سري مع الكرة الإنجليزية

وأعلن مروان سري، مساء الجمعة، انسحابه من ملكية نادي داجنهام، على خلفية إقالة سلمى مشهور.

وقال مروان سري في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلن رسميًّا انسحابي من ملكية نادي داجنهام وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي".

وأوضح: "لن نتنازل عن مبادئنا وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرًا لدعمكم المستمر".

وجاء ذلك بعدما أكد مروان سري في وقت سابق دعمه لسلمي مشهور، مؤكدا أنه "سيظهر العديد من الحقائق".

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