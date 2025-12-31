شروط الالتحاق بالدورة الثانية لبرنامج Momentum MSCA للزمالات البحثية بعد الدكتوراه في المجر

18 حجم الخط

أعلنت الأكاديمية الهنجارية للعلوم (MTA) فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج Momentum MSCA Premium Postdoctoral Fellowship، وهو برنامج زمالات بحثية متميز يدعم الباحثين بعد الدكتوراه من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مجموعات البحث ضمن برنامج Lendület (Momentum) في المجر، وذلك في إطار برنامج Marie Skłodowska-Curie Actions التابع لبرنامج Horizon Europe للبحث والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى دعم التميز العلمي الدولي وتعزيز القدرات البحثية من خلال توفير فرص زمالة تتضمن مشاريع بحثية مستقلة، وتطوير مهني مكثّف، ودعم للانتقال الدولي بين مؤسسات بحثية رفيعة المستوى.

ويتضمن ذلك أيضًا فترة إيفاد دولية إلزامية ضمن هيكل الزمالة، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين الجهات البحثية المختلفة في أوروبا وخارجها.

وأوضحت الأكاديمية أن الدورة الثانية لبرنامج Momentum MSCA حتى 31 يناير 2026، حيث ستدعم اختيار بين 16 و18 زميلًا متميزًا، ليبدأ برنامج الزمالة في إحدى التواريخ المحددة في سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر 2026، وتستمر الزمالة حتى 36 شهرًا لضمان تحقيق أقصى استفادة بحثية ومهنية للمستفيدين.

ويعد برنامج Momentum MSCA مبادرة خمسية المدى (2025–2029) تمولها المفوضية الأوروبية وبالتعاون مع أكاديمية العلوم الهنغارية، وتهدف إلى جذب الكفاءات البحثية حول العالم للعمل في بيئة بحثية ديناميكية ضمن مجموعات Lendület التابعة للأكاديمية، مما يعزز من تأثير البرنامج العلمي والبحثي على المستويات الإقليمية والدولية.

ويستفيد المتقدمون الناجحون من حزمة شاملة من الدعم المالي والتدريبي، تتضمن تمويلًا تنافسيًا، ومزايا تنقل وإقامة، وفرصًا للتطوير المهني عبر مجموعة من التدريبات وورش العمل العلمية التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم البحثية وأثرهم في مجالات متعددة من العلوم والتكنولوجيا والإنسانيات.

ودعا القائمون على البرنامج الباحثين من مختلف التخصصات في شتى أنحاء العالم إلى الاطلاع على التفاصيل وشروط التقديم عبر الموقع الرسمي للبرنامج والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتعزيز مسيرتهم البحثية والمساهمة في منظومة الابتكار العلمي الأوروبية والدولي.

