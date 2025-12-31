الأربعاء 31 ديسمبر 2025
هجوم أوكراني يستهدف ميناء توابسي ومنشأة للغاز في روسيا (فيديو)

أفادت إدارة إقليمية روسية، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في مدينة "توابسي" المطلة على البحر الأسود.

وأشارت الإدارة الإقليمية كذلك إلى أن الهجوم تسبب بإضرار في خط لأنابيب الغاز في منطقة سكنية، مضيفة أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.

وقال مقر العمليات في منطقة "كراسنودار" على "تلجرام"، إنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار، موضحًا أن رصيف الميناء تضرر.

وقالت قناة "شوت" الإخبارية على "تليجرام"، والتي لديها مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، إن دوي سلسلة من الانفجارات سُمع في "توابسي" في وقت متأخر الثلاثاء، وإن سكان إحدى المناطق أبلغوا عن اندلاع حريق.

وتداول وسائل إعلام وناشطون صورًا ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر حريقا كبيرا مشتعلا من بعيد في ظلام الليل.
 

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من كييف عن الهجوم. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الأمر أو من حجم الأضرار.

ويشكل ميناء توابسي أحد المنافذ الرئيسية الروسية على البحر الأسود للمنتجات النفطية، وترتكز أنشطته على مصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت والموجهة للتصدير ولديها القدرة على معالجة نحو 240 ألف برميل يوميا وتوفر منتجات مثل النفتا وزيت الوقود والديزل.

وتعرض الميناء والمصفاة مرارًا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة خلال الحرب التي شنتها روسيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأفادت تقارير بأن الضربات السابقة تسببت في اندلاع حرائق وعطلت العمليات في بعض الأحيان.

