استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

استشهد الربان مصطفى الميقاتي كبير مرشدي هيئة قناة السويس، جراء سقوطه من على سلم إحدى السفن التي كان يقوم بإرشادها للعبور من القناة بغاطس السويس خلال أداء عمله.

ونعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها، الربان مصطفى الميقاتي كبير المرشدين وشهيد الواجب.

قناة السويس تفقد أحد كبار مرشديها

وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن خالص تعازيه في فقدان أحد مرشدي القناة الأكفاء ممن عرفوا بدماثة الخلق والخبرة الطويلة، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.

وعلى صعيد آخر أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى عقده، يوم الخميس الماضي، مع الصحفيين والإعلاميين بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، على أن الوصول إلى بقناة السويس إلى قناة خضراء يتطلب 4 مراحل، قد بدأنا المرحلة الأولى منها بجمع المخلفات الصلبة من السفن، ثم المخلفات السائلة، ثم عمل مصنع لتدوير المخلفات، ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر.

منع السفن المحملة بالنفايات من العبور

كما شدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أنه لن يسمح بعبور السفن المحملة بالنفايات إلى قناة السويس سواء من بورسعيد أو السويس إلا بعد إفراغ نفاياتها وحمولاتها من النفايات الصلبة.

بناء قاطرات صديقة للبيئة

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تنفذ الآن بناء 6 قاطرات تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى أنها خلال الفترة القادمة وحتى 20230 سوف تعتمد في بناء قطعها البحرية على أن تكون صديقة للبيئة.

تنفيذ عدد من الخطط البديلة

وكشف الفريق أسامة ربيع خلال تصريحاته، عن معدلات محاولة تعويض الخسائر الناجمة عن تأثر الملاحة بسبب تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، حيث قال إن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الخطط البديلة لمحاولة تعويض تلك الخسائر من خلال تعدد مصادر دخلها عن طريق طرح حزم إضافية من الخدمات اللوجيستية للسفن، والدخول مع شراكات جديدة بتخصصات مختلفة مثل الصناعات المغذية للوحدات البحرية وبناء القطع البحرية واليخوت وغيرها.

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