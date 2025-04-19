شعبة الدواجن تصدم المصريين: قفزة قادمة في أسعار الفراخ بعد رفع سعر السولار

أسعار الدواجن في الأسواق، بالرغم من مرور 7 أيام على تطبيق قرار رفع أسعار السولار والبنزين فإن سعر الدواجن تراجعًا خلال الأسبوع، على عكس التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الدواجن مع رفع سعر الوقود، فهل ترتفع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة متأثرة برفع سعر السولار والبنزين؟

زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أي زيادة في تكلفة الإنتاج تؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي، وأن زيادة أسعار السلع ستحدث لكن بنسب متفاوتة.

تأثير رفع سعر السولار في أسعار الدواجن، فيتو

زيادة أسعار السلع ستحدث لكن بنسب متفاوتة

وأضاف: أن الحكومة تسعى جاهدة لاستقرار أسعار السلع، لكن مع رفع سعر السولار فإنه «مليون في المئة سترتفع أسعار السلع غصب عن المنتج وستتفاوت الزيادة من سلعة إلى أخرى».

السولار يستخدم في قطاع الثروة الداجنة في عدة أوجه

وبالحديث عن تأثير رفع سعر السولار في قطاع الثروة الداجنة؛ أوضح أن السولار يستخدم في قطاع الثروة الداجنة في عدة أوجه أبرزها عملية نقل مستلزمات الإنتاج التي منها الأعلاف والكتكوت واللقاحات فضلًا عن نقل المنتج النهائي، ويستخدم في التدفئة لكن مع دخول فصل الصيف فإن تأثيره محدود.

الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

زيادة تكلفة إنتاج الدواجن في بعض المزارع

وتابع: لكن هناك بعض المزارع الموجودة في الظهير الصحراوي لعدة محافظات خاصة الصعيد لا يوجد لديها كهرباء، وتستخدم مولدات الطاقة التي تعمل بالسولار، وبحساب الزيادة في التكلفة يتضح مثلًا إذ كان هناك مزرعة بها 10 عنابر فإنها على الأقل تستهلك نحو 1000 لتر من السولار أي تم تحميل زيادة تقدر بـ 2000 جنيه، أي زيادة تصل لـ 70 ألف جنيه في الدورة الإنتاجية الواحدة، وهذا يعد تأثير كبير.

تأثير رفع سعر السولار في أسعار الدواجن، فيتو

رفع سعر السولار أزمة حقيقة لمزارع الدواجن التي تعمل بالمولدات

وأضاف لذلك يعد رفع سعر السولار أزمة حقيقة لمزارع الدواجن التي ليس لديها كهرباء وتستخدم المولدات، وزيادة الأعباء على المربين تنذر بالخوف من خروجهم من المنظومة.

تأثير رفع سعر السولار على أسعار الدواجن، فيتو

تأثير رفع سعر السولار والبنزين في أسعار الدواجن

وعن تأثير ارتفاع سعر السولار والبنزين في أسعار الدواجن في الأسواق، قال الدكتور عبد العزيز السيد إن تأثير زيادة سعر السولار على أسعار الدواجن ستظهر بعد دورة إنتاجية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.