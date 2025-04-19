بديل كلوب ليون المكسيكي، قصة رفض برشلونة المشاركة في كأس العالم للأندية

مونديال الأندية 2025، بعد إقصاء نادي كلوب ليون المكسيكي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 ترددت أنباء عن توجيه الدعوة لنادي برشلونة للمشاركة في البطولة القارية، لكن تقرير إخباري إسباني فجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الأخبار المتداولة حول مشاركة نادي برشلونة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة موسعة بمشاركة 32 فريقًا.

سر استبعاد نادي كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية

واستبعد نادي كلوب ليون المكسيكي من المسابقة بسبب خرق قواعد ملكية الأندية في علاقة مع مشاركة مواطنه نادي باتشوكا ولم يتحدد حتى الآن الفريق الذي سيحل بديلًا منه في المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، الأمر الذي جدد الأمل لمشجعي النادي الكتالوني بمشاهدة ناديهم في المونديال المقبل الذي تبدأ فعالياته في 15 يونيو 2025.

هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية 2025

وقالت بعض المصادر إن نادي برشلونة تلقى اتصالات من اللجنة المنظمة للبطولة ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للنظر في إمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية لينضم إلى فريقي العاصمة مدريد، الريال وأتلتيكو، إلا أن إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا رفضت المشاركة.

لكن الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، من صحيفة "ماركا" (MARCA)، كشف أن الاتحاد الدولي للعبة لم يفكر مطلقًا في دعوة برشلونة إلى مونديال الأندية المقبل.

وقال دياز، نقلا عن مصادر من "الفيفا" أن نادي برشلونة لم يتلقَّ أي عرض وبالتالي لم يرفض المشاركة كما أُشيع".

وأضاف الصحفي الإسباني أن "موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المقاييس المتعمدة للتأهل لمونديال الأندية لا تتعلق بأداء النوادي ونتائجها في الموسم الجاري، بل تُمنح وفقا لنتائج السنوات السابقة (4 سنوات)، وهو ما يغلق الباب نهائيا أمام البارسا وآرسنال لحضور النسخة القادمة رغم تألقهما الحالي في دوري أبطال أوروبا".

وكانت بعض التقارير أوردت أن النتائج الباهرة لكل من برشلونة وآرسنال في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي ستدفع فيفا إلى المفاضلة بينهما ليكون أحدهما الفريق الرابع للمجموعة الرابعة لكأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون المكسيكي.

ويتصدر الفريق الكتالوني ترتيب الدوري الإسباني، في طريقه لاستعادة للقب، بينما تنتظره مباراة هامة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وخلال شهر مارس الماضي، أعلن "فيفا" استبعاد الفريق المكسيكي لخرقه قوانين ملكية الأندية المشاركة، في حين لم يتحدد حتى الآن الفريق الذي سيحل بديلا منه في المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي.

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