صلاح عبد الله عن انهياره في جنازة سليمان عيد: عشرة 45 سنة وشريط الذكريات وجع دماغي (فيديو)

روى الفنان صلاح عبد الله، قصة علاقته مع الفنان الراحل سليمان عيد كاشفًا سبب انهياره خلال حضوره جنازته.

وقال صلاح عبد الله في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "بندعي له ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر أسرته، كانت صدمة المفاجأة عظيمة".

بكاء وانهيار الفنان صلاح عبدالله بسبب وفاة صديق عمره الراحل سليمان عيد: ادعوله ربنا يرزقه الجنة ونعيمها.. موت المفاجأة فظيع



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وأضاف: "المفاجأة صعبة، ده عشرة تجاوزت 45 سنة، من أيام ما كنت أخرج مسرحيات في الجامعة، وكان هو في خطواته الأولى، وبعدها عشرة الاحترام والصداقة والجيرة، سليمان الله يرحمه كان نعم الأخ والصديق".

وتابع: "آخر مرة سمعت صوته للأسف كانت من حوالي أسبوع أو 10 أيام، ودي تعتبر فترة طويلة بيني وبينه، واللي وجع دماغي شريط الذكريات، وهو شاب صغير أيام الهواية، وتجهيز مسرحيات لمسابقات الجامعة".

واستطرد: "كان عنده حضور وبديهة قوية، لدرجة إن أعمال فنية كثيرة كانت تستعين بسليمان عيد في تركيبة القفشات الكوميدي، وكان صانع كاركترات وعمل أدوار صغيرة كثيرة، ارتاح ربنا يصبر أهله".

وفاة الفنان سليمان عيد

وتوفي الفنان سليمان عيد صباح أمس الجمعة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة داخل منزله، وتم نقله لأحد مستشفيات الشيخ زايد، لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف.

وشيع النجوم جثمان الفنان الراحل سليمان عيد لمثواه الأخير في مدافن العائلة، بعد صلاة جمعة أمس.

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