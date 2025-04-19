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ثقافة وفنون

أوس أوس باكيا على سليمان عيد: مات صايم وكنا هنصلي الجمعة سوا وما كنتش أعرف إنه مدي ميعاد لمصر كلها

أوس أوس وسليمان عيد،
أوس أوس وسليمان عيد، فيتو

سليمان عيد، انهار الفنان أوس أوس من البكاء وهو يستعيد كواليس اللقاء الأخير الذي جمع بينه وبين الفنان الراحل سليمان عيد قبل ساعات من وفاته.

وقال أوس أوس في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "كان عندي في المكتب امبارح وكان صايم آخر يوم في الستة البيض، واللي عرفته إنه بالليل بعد ما فطر قدم على حج له مع مراته".

وأضاف: "قلت له يا عم سليمان ما تيجي نصلي الجمعة مع بعض بكرا، ما كنتش أعرف إنه هيدي معاد لمصر كلها. الله يرحمه افتقدنا فنان كبير بأخلاقه قبل فنه، مستحيل حد يقصده في أي طلب حتى لو على حساب نفسه وصحته إلا ويعمله".

 

وتابع: "راجل عظيم علمنا حاجات كتير ووقف جنب كل الأجيال، وأفلام العيد الأربعة هو موجود فيهم، وكان فرحان إنه ابتدى يغير ويعمل حاجات فيها دراما والحمد لله إنه عمل كل حاجة نفسه فيها".

واستيقظ المصريون صباح أمس الجمعة على خبر وفاة الفنان سليمان عيد الذي رسم البسمة على وجه جمهوره لخفة ظله فى عالم الفن، متأثرًا بأزمة صحية، حيث توقفت عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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سليمان عيد الفنان اوس اوس الأعلامي عمرو أديب الستة البيض
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