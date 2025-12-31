الأربعاء 31 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

4 مضاعفات في انتظارك، معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول "الهوت شوكليت"

مشروب الهوت شوكليت،
مشروب الهوت شوكليت، فيتو
في فصل الشتاء، يزداد الإقبال على مشروب الكاكاو الساخن أو "الهوت شوكليت"، مع إضافة قطع شوكولاتة صغيرة، ليصبح مشروب دافئ ولذيذ. 

وحذر معهد التغذية من الإفراط في تناول مشروب الهوت شوكليت.

 

أضرار الإفراط في تناول الهوت شوكليت 

وأوضح معهد التغذية أن الاستهلاك المفرط للهوت شوكليت، الغني بالسكر والدهون، قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع مستويات السكر في الدم، واضطرابات في الهضم، إضافة إلى تأثيره السلبي في صحة الأسنان حيث يسبب تسوس الأسنان.


ونصح معهد التغذية بالاكتفاء بكوب واحد يوميا، مع تقليل كمية السكر المضافة قدر الإمكان، للحفاظ على الاستمتاع بالمشروب دون الإضرار بالصحة.

كان قد كشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد فواكه الشتاء ومنها البرتقال والفراولة والرمان.

وقال المعهد القومي للتغذية إن البرتقال من أبرز فواكه الشتاء، لكونه غني بفيتامين C، ويلعب دورًا مهمًّا في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة العدوى، إلى جانب تحسين الهضم وتقليل الالتهابات.

أوضح معهد التغذية أنه  تتميز الفراولة باحتوائها على نسب مرتفعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ومقاومة تأثير الجذور الحرة.

أشار معهد التغذية إلى  أن الرمان يتميز بقيمته الغذائية العالية، ويحتوي على مضادات قوية للالتهابات والأكسدة، ويسهم في تقوية المناعة، وتحسين الهضم، ودعم صحة القلب.

معهد التغذية يحذر: نقص فيتامين د يؤثر في العظام والمزاج وصحة الجسم

معهد التغذية: البرتقال والفراولة والرمان كنز صحي يحمي من أمراض الشتاء

أكد معهد التغذية أن إدراج فواكه الشتاء ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء بتناولها طازجة أو إضافتها للسلطات والعصائر، وسيلة طبيعية وفعالة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الموسمية، خاصة خلال فصل الشتاء.

