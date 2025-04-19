ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

كشف صديق مقرب للاعب الجابوني الراحل آرون بوبيندزا، عن تفاصيل مثيرة حول أسباب وفاة لاعب تشجيانج إف سي الصيني خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "فناتيك" الرومانية، أن أحد أصدقاء الجابوني الراحل كشف عن تعاطيه غاز الضحك، وهو الأمر الذي جعله يدخل في حالة نفسية سيئة قبل أيام قليلة من وفاته المأساوية.

وزعم عبدول أن مهاجم نادي تشجيانج أغمى عليه بعد تلقيه جلسة تدليك بعد التدريب، وهو أحد الأعراض المرتبطة بتأثيرات غاز الضحك، قائلُا: “لقد كان يأخذ بعض الأظرف (التي تحتوي على غاز الضحك)”.

وأضاف: "قلت له توقف، لا تتحمل هذا الأمر أكثر من ذلك، فأنت تدمر مسيرتك المهنية، ورد قائلًا: "لم تأت إلى هنا لتلقي علي محاضرة، إذا كانت لدي مشكلة، فأنا قادر على التعامل معها بنفسي. قلت "حسنًا، لا مشكلة".

يُزعم أن صديق بوبندزا حاول إقناعه بالتوقف عن تعاطي هذه المادة: "عندما عاد آرون مساءً، أخذ نفس الظرف مرة أخرى. قلت له: لا تتناول هذا بعد الآن. استمع إليَّ جيدًا. احتفظ بها، واذهب ونم.. غدًا يوم جديد".

وتابع: "في مرحلة ما، خرجت ورأيت أنه لم يكن في الغرفة. حتى ليس في غرفة المعيشة. لقد حبس نفسه في المطبخ لأنه كان يعلم أنه إذا ضبطته مع تلك الأظرف فسوف آخذها. لقد كسرت باب المطبخ. قلت، "آرون، انظر إلى حالتك. أنت تلعب كرة القدم، وهذا النادي لديه شروط، عليك احترامها. قال لي: كفى، لن أتحمل أكثر من ذلك. لقد نهض".

وفي اليوم التالي الثلاثاء ذهب للتدريب. رافقته مع السائق. عندما وصل، قام الأطباء بتدليكه. وفجأة، عندما نهض، أغمي عليه ثم نقلوه إلى المستشفى على الفور".



وكان الاتحاد الجابوني قد أعلن في بيان رسمي قال فيه: "توفي اللاعب الدولي آرون بوبيندزا مؤخرًا إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في المبنى الذي كان يسكن فيه في الصين حيث كان يلعب مع نادي تشجيانج إف سي".

و كان بوبيندزا مرشحا للانضمام إلى الزمالك أثناء وجوده في فريق رابيد بوخارست الروماني ولكنه تراجع رغم إعلان الزمالك الحصول على توقيع اللاعب قبل أن ينضم للدوري الصيني قبل أسابيع.

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