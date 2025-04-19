ما تقلقلش علي أنا كويس وبطلت عياط، نعي "يوجع" القلب من صلاح عبد الله لـ سليمان عيد

نعى الفنان صلاح عبد الله صديقه الفنان سليمان عيد بكلمات مؤثرة، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قال فيه: "اطمئن يا سولوم ما تقلقلش عليَّ أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعي لك من قلب قلبي يا عشرة العمر يا غالي".



وأضاف: "نومة هنية في الجنة ونعيمها يا سليمان بإذن الرحمن الرحيم الفاتحة والدعاء لأطيب خلق الله #سليمان_عيد".

رحيل سليمان عيد

رحل صباح أمس الجمعة الفنان سليمان عيد وهو ما سبب صدمة كبيرة لدى متابعيه من الجمهور وأصدقائه الفنانين، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1961، وبدأ مشواره الفني في نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حي الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره في فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمنزلة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، في أفلام طيور الظلام، والنوم في العسل، وهمام في أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًّا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.