السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كلاسيكو إفريقي، الأهلي يتحدى صن داونز في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز،
الأهلي وصن داونز، فيتو

الأهلي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز في مواجهة نارية من المقرر أن تجمع بينهم اليوم السبت على ملعب لوفتوس بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وصن داونز 

ويدخل المارد الأحمر المباراة طامحا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لوضع قدم في المباراة النهائية، وتسهيل مهمته في لقاء الإياب في القاهرة أمام جماهيره، حيث يسعى النادي الأهلي للتأهل للنهائي املا في تحقيق اللقب الإفريقي للمرة الثالثة علي التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

في المقابل، يدخل صن داونز اللقاء بدافع استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث يأمل الفريق الجنوب أفريقي في تحقيق الفوز، ليؤمن موقفه نسبيا قبل مواجهة العودة المرتقبة في القاهرة.

غيابات الأهلي أمام صن داونز

ويفقد النادي الأهلي أمام صن داونز جهود كل من علي معلول، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، مصطفى مخلوف، بجانب كريم فؤاد، يحيى عطية الله، كريم الدبيس بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي كولر مارسيل كولر دوري أبطال أفريقيا الأهلي وصن داونز صن داونز مباراة الأهلي وصن داونز

مواد متعلقة

صن داونز يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية قبل موقعة الغد

كولر يجدد تحذيره للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال غدا

ads

الأكثر قراءة

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

الأكثر دموية، قتلى وجرحى خلال فاعلية لمصارعة ديوك بالإكوادور (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضراوات اليوم بالعبور، الليمون بـ 90 جنيها والطماطم والبصل يواصلان رحلة الهبوط

من ضرب الحوثيين إلى مخطط قناة بنما، فضيحة التسريب تطيح برئيس أركان الجيش الأمريكي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم السبت 19 أبريل 2025

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية