السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا حريق قارب في نهر الكونغو إلى 148 قتيلا وعشرات المفقودين

حريق مركب بالكونغو
حريق مركب بالكونغو الديمقراطية، فيتو

ارتفعت عدد ضحايا غرق وحريق قارب خشبي الذي وقع الثلاثاء الماضي على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلًا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".

وقال مفوض النهر لويوكو، إن الحريق اندلع في القارب الذي كان يقل 500 راكب بسبب قيام أحد الركاب بالطهي على متن السفينة، ما تسبب في اشتعال القارب الخشبي الآلي المعروف باسم "إتش بي كونجولو"، والذي كان قد انطلق من ميناء ماتانكومو متجهًا إلى بولومبا.

وقد أدى الذعر إلى قفز العشرات من الركاب في المياه، العديد منهم لا يجيد السباحة، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

لقي عدد كبير من النساء والأطفال مصرعهم في الحادث، بينما تم إنقاذ العشرات، إلا أن أكثر من 150 ناجيًا يعانون من حروق من الدرجة الثالثة، وفق ما صرَّح به السيناتور جان بول بوكيتسو بوفيلي، مضيفًفرقا أنهم لا يتلقون حاليًّا أي دعم إنساني.

شاركت إنقاذ مدعومة من الصليب الأحمر والسلطات الإقليمية في عمليات البحث عن المفقودين، وسط صعوبات تتعلق بتضاريس المنطقة وقوة التيار المائي في نهر الكونغو.

تعدُّ الحوادث البحرية شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعزى السبب الرئيسي إلى السفر الليلي واكتظاظ القوارب وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

 وتعاني الحكومة من صعوبة تطبيق اللوائح البحرية، لا سيما في المناطق الريفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قارب خشبي غرق وحريق قارب خشبي نهر الكونغو النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو مفوض النهر لويوكو إتش بي كونجولو ميناء ماتانكومو الصليب الأحمر اللوائح البحرية
ads

الأكثر قراءة

ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

تصل إلى 53 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما تقلقلش علي أنا كويس وبطلت عياط، نعي "يوجع" القلب من صلاح عبد الله لـ سليمان عيد

صنع في الصين، فضيحة عالمية لأمريكا بسبب فستان متحدثة البيت الأبيض (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

سقط فجأة بعد وفاة أخيه الأكبر، تشييع جثمان شقيقين في جنازة واحدة بالشرقية (فيديو وصور)

من ضرب الحوثيين إلى مخطط قناة بنما، فضيحة التسريب تطيح برئيس أركان الجيش الأمريكي

مواعيد مباريات اليوم 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية