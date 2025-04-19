ارتفاع عدد ضحايا حريق قارب في نهر الكونغو إلى 148 قتيلا وعشرات المفقودين

ارتفعت عدد ضحايا غرق وحريق قارب خشبي الذي وقع الثلاثاء الماضي على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلًا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة "فرانس برس": "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".

وقال مفوض النهر لويوكو، إن الحريق اندلع في القارب الذي كان يقل 500 راكب بسبب قيام أحد الركاب بالطهي على متن السفينة، ما تسبب في اشتعال القارب الخشبي الآلي المعروف باسم "إتش بي كونجولو"، والذي كان قد انطلق من ميناء ماتانكومو متجهًا إلى بولومبا.

وقد أدى الذعر إلى قفز العشرات من الركاب في المياه، العديد منهم لا يجيد السباحة، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

لقي عدد كبير من النساء والأطفال مصرعهم في الحادث، بينما تم إنقاذ العشرات، إلا أن أكثر من 150 ناجيًا يعانون من حروق من الدرجة الثالثة، وفق ما صرَّح به السيناتور جان بول بوكيتسو بوفيلي، مضيفًفرقا أنهم لا يتلقون حاليًّا أي دعم إنساني.

شاركت إنقاذ مدعومة من الصليب الأحمر والسلطات الإقليمية في عمليات البحث عن المفقودين، وسط صعوبات تتعلق بتضاريس المنطقة وقوة التيار المائي في نهر الكونغو.

تعدُّ الحوادث البحرية شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعزى السبب الرئيسي إلى السفر الليلي واكتظاظ القوارب وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

وتعاني الحكومة من صعوبة تطبيق اللوائح البحرية، لا سيما في المناطق الريفية.

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