أخبار مصر: ضربة أمنية جديدة لمحلات "بلبن ووهمي"، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك، رد أصالة على غلق عيادة ابنتها، الذهب يقفز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

إغلاق "بلبن ووهمي" بالممشى السياحي بالشيخ زايد وضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير بأكتوبر

أغلقت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة محلات بلبن ووهمي بـ الممشى السياحي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، لعدم توافر اشتراطات التراخيص.

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

بعد أيام من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا متأثرا بإصابته بالسرطان، رحل عن دنيانا قبل قليل سعد محمد لاعب الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض اللعين بمسقط رأسه في سوهاج.

بعد حبس الأم، قرار عاجل من النيابة بشأن الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من أعلى كوبري العامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تسليم الطفلين “يسر ومحمود و.ع”، ضحية إلقاء أمهما من أعلى كوبري العامرية، إلى خالتهما وخالهما بعد استقرار حالتهما جراء الإصابات التي ألمت بهم عقب إلقائهما من أعلى الكوبري.

ترامب يوقف خطة إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية لأسباب قد تكون كارثية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض طلبًا إسرائيليًّا لتنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية، وذلك بعد انقسام واضح داخل إدارته بشأن جدوى وتبعات مثل هذه الضربة.

أصالة تخرج عن صمتها بعد إغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي

دعمت الفنانة السورية أصالة نصري ابنتها شام الذهبي، بعد إغلاق عيادتها التجميلية بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة بالقاهرة الجديدة.

بداية التغيير، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 17 أبريل 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا تدريجي في درجات الحرارة ورياح نشطة على أغلب المناطق، وشبورة مائية كثيفة صباحًا.

شقيق حسام عبد المجيد يقطع الطريق على الأهلي ويكشف سر اقتراح تأجيل مفاوضات التجديد للزمالك

حسم إسلام عبد المجيد شقيق مدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد، مستقبله شقيقه مع القلعة البيضاء، كاشفًا عن أولويات اللاعب والعروض المقدمة له.

هذا ما جناه ترامب على شعبه، منصتا "تيمو وشي إن" ترفعان الأسعار في أمريكا بسبب الرسوم

أعلنت منصتا التجارة الإلكترونية "تيمو" و"شي إن" الصينيتان، رفع الأسعار للعملاء في الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل، في ظل تداعيات رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف أطباء في البحرين براتب نصف مليون جنيه شهريا

تغلق وزارة العمل اليوم الأربعاء باب التقديم للعمل لوظائف أطباء في عيادات أكاديمية الحقيل الطبية التخصصية بدولة البحرين.

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 - 4 - 2025، آخر تحديث بعد القفزة الجنونية

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الخميس.

بسبب أرنب في المحرك، اشتعال النيران في طائرة أمريكية تقل 153 راكبا بعد إقلاعها (فيديو)

قامت طائرة ركاب لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية بـهبوط اضطراري بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها، يوم الأربعاء.

هل يطلب الزمالك حكاما أجانب لنهائي كأس مصر؟ أحمد سالم يكشف ما يحدث خلف الكواليس

علق الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي لـنادي الزمالك عن إمكانية طلب حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر أمام فريق نادي بيراميدز.

لحظة حزينة، أنشيلوتي يحسم مصيره بعد وداع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، حزنه الشديد من خسارة فريقه أمام آرسنال الإنجليزي وتوديعه منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

ترامب يصدم زيلينسكي مجددا ويرفض عرض بـ 50 مليار دولار

صدمة جديدة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث رفض عرضًا لشراء أسلحة بقيمة 50 مليار دولار.

صدق أو لا تصدق، حفيدة فريد شوقي تجهل من "هو وحش الشاشة" وأشهر فيلم لوالدتها داليا البحيري

تعتزم قسمت مرشدي، ابنة داليا البحيري، وحفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، اقتحام عالم التيك توك وقالت: "أوقات بحس إن شكلي مش حلو، بس لما بحس كده بحب أنزل على تيك توك… مش بنزل كتير، بس بفكر أبدأ أكون نشيطة أكتر عليه".

الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيحات بعد رفض اعتقال نتنياهو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، توضيحًا من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

بعد ضجة عرض فيلم عن حياته، نجل فضل شاكر يكشف الموقف القانوني لوالده (فيديو)

أثار تحديد منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC موعد عرض الفيلم الدرامي الوثائقي "يا غايب" عن للنجم اللبناني فضل شاكر، جدلًا كبيرًا على الساحة الفنية العربية واللبنانية، خاصة بعد شائعات عن صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.

بعد وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، أخطر أعراض سرطان الدم وأسباب الإصابة به

توفي سعد محمد لاعب الزمالك السابق اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تعرض للإصابة بسرطان الدم خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمره.

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