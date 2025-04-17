بعد وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، أخطر أعراض سرطان الدم وأسباب الإصابة به

توفي سعد محمد لاعب الزمالك السابق اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تعرض للإصابة بسرطان الدم خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمره.

وفاة لاعب الزمالك السابق سعد محمد

تقدم "فيتو" أهم المعلومات عن مرض سرطان الدم وأهم أعراضه وخطورته وهل يمكن علاجه؟

ما هو سرطان الدم؟



سرطان الدم هو نوع من السرطان يحدث بسبب ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم.

تُزاحم خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية التي يحتاجها الجسم للمحافظة على صحته وخلايا الدم البيضاء الزائدة لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.



سرطان الغدد الليمفاوية

يوجد أنواع من سرطان الدم منها الليمفوما نوع مختلف من سرطان الدم يصيب أيضًا خلايا الدم البيضاء. ولأنهما يشتركان في بعض الخصائص، يعتبر الأطباء سرطان الدم والليمفوما متشابهان بحسب WebMD.

في كلٍّ من سرطان الدم والليمفوما، لا تتطور بعض خلايا الدم بشكل طبيعي أما في الليمفوما، فتتكتل هذه الخلايا الشاذة وتُشكّل أورامًا في الجهاز الليمفاوي.

ويشمل الجهاز الليمفاوي اللوزتين والطحال والعقد الليمفاوية والأوعية الليمفاوية، ويساعد على طرد العدوى من الجسم أما في سرطان الدم، فتبقى الخلايا الشاذة في الدم أثناء تدفقه عبر الجسم.

سرطان الدم

أسباب سرطان الدم



لا أحد يعرف تحديدًا سبب سرطان الدم. يمتلك المصابون بهذا المرض كروموسومات غير طبيعية

كيف يحدث مرض سرطان الدم؟

يحتوي الدم على ثلاثة أنواع من الخلايا: خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، وخلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، والصفائح الدموية التي تساعد على تخثر الدم.



يُنتج نخاع العظم يوميًا مليارات خلايا الدم الجديدة، ومعظمها خلايا حمراء. عند الإصابة بسرطان الدم، يُنتج الجسم خلايا بيضاء أكثر مما يحتاج.

لا تستطيع خلايا سرطان الدم هذه مكافحة العدوى كما تفعل خلايا الدم البيضاء الطبيعية ولأنها كثيرة، فإنها تبدأ بالتأثير على طريقة عمل أعضاء الجسم.

مع مرور الوقت، قد لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء. لتزويد الجسم بالأكسجين، أو بما يكفي من الصفائح الدموية لتخثر الدم، أو ما يكفي من خلايا الدم البيضاء الطبيعية لمحاربة العدوى.

أنواع سرطان الدم

يتم تصنيف سرطان الدم على أساس مدى سرعة تطوره وتفاقمه ونوع خلايا الدم المصابة.



اعتمادًا على سرعة تطورها، يتم تقسيم سرطان الدم إلى:

سرطان الدم الحاد، الذي يحدث عندما لا تنضج معظم خلايا الدم غير الطبيعية، فتعجز عن أداء وظائفها الطبيعية. وقد يتفاقم المرض بسرعة كبيرة.



سرطان الدم المزمن، الذي يحدث عندما تكون بعض الخلايا غير ناضجة، بينما تكون خلايا أخرى طبيعية وتعمل بشكل طبيعي. يتفاقم المرض بشكل أبطأ من الحالات الحادة.

بناءً على نوع الخلية المصابة، يتم تشخيص سرطان الدم ينقسم إلى:

سرطان الدم الليمفاوي (أو سرطان الدم الليمفاوي)، والذي يشمل خلايا نخاع العظم التي تصبح الخلايا الليمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء.

سرطان الدم النقوي (أو النخاعي)، والذي يشمل خلايا النخاع التي تنتج خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية وأنواع أخرى من خلايا الدم البيضاء.



أعراض سرطان الدم



يوجد مجموعة من الأعراض التي قد تظهر إذا كنت تعاني من سرطان الدم:

١- الضعف أو التعب أو الشعور بالتعب بسهولة

٢-كدمات غير عادية

٣- نزيف بسهولة

٤- تغيرات الجلد، بما في ذلك البقع الحمراء الصغيرة أو البقع الزرقاء أو الأرجوانية أو الداكنة أكثر من باقي الجلد

٥- بشرة أفتح من المعتاد

٦- حمى أو قشعريرة

٧- العدوى الشديدة أو المتكررة؛ الإصابة بالمرض بشكل متكرر

٨- ألم في العظام أو المفاصل

٩- الصداع

١٠- فقدان الوزن

١١- التعرق الليلي

١٢- ضيق في التنفس

١٣- تضخم الغدد الليمفاوية أو الكبد أو الطحال أو اللوزتين



سرطان الدم

كم من الوقت يمكن أن يبقى مرض سرطان الدم دون تشخيص؟

يعتمد ذلك على نوع سرطان الدم، وما إذا كان مزمنًا أم حادًا. قد لا تظهر أعراضٌ على الأشكال المزمنة من سرطان الدم، مثل ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن (CLL) وابيضاض الدم النقوي المزمن (CML)، في البداية. وقد لا يكتشف المصابون إصابتهم به لسنوات.

في الحالات الحادة من سرطان الدم، يزداد احتمال ظهور الأعراض لأن الخلايا السرطانية تنمو بسرعة أكبر وتبدأ بالتنافس مع الخلايا السليمة بشكل أسرع كما أن سرعة اكتشاف إصابتك بسرطان الدم تتأثر بسهولة زيارة الطبيب، والأعراض التي تعاني منها، وتأثيرها عليك.

ما هو سن ظهور مرض سرطان الدم؟

يمكن أن يُصاب الأشخاص من أي عمر بسرطان الدم ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأطفال والأشخاص فوق سن 55 عامًاو سرطان الدم المزمن نادر جدًا لدى الأطفال، ونادر جدًا لدى الأشخاص دون سن 55 عامًا.

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