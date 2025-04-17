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رياضة

هل يطلب الزمالك حكاما أجانب لنهائي كأس مصر؟ أحمد سالم يكشف ما يحدث خلف الكواليس

الزمالك
الزمالك

علق الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي لـنادي الزمالك عن إمكانية طلب حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر أمام فريق نادي بيراميدز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر رسميا على يوم 20 مايو موعدًا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وقال “سالم” خلال تصريحات تليفزيونية إنه ليس لديه معرفة بأحقية نادي الزمالك طلب قدوم حكام أجانب للمباراة من عدمه.

وأكد أن هذا الملف لم يتم الحديث عنه الفترات الحالية، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن موعد المباراة رسميا منذ ساعات قليلة.

وتابع أن الفريق لديه نهائي كأس مصر وهي مباراة هامة سوف تحسم بطولة للزمالك، ومن المهم ختام الموسم ببطولة ويجب التركيز عليها.

وتمنى أحمد سالم عودة المصابين قبل نهائي كأس مصر لتدعيم الفريق قبل تلك المباراة الهامة.

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