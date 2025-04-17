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ثقافة وفنون

أصالة تخرج عن صمتها بعد إغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي

أصالة تخرج عن صمتها
أصالة تخرج عن صمتها بعد إغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي، فيتو

دعمت الفنانة السورية أصالة نصري ابنتها شام الذهبي، بعد إغلاق عيادتها التجميلية بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة بالقاهرة الجديدة.

كان تعليق أصالة من خلال الرد على منشور دونه ابنها الكبير خالد عبر "إنستجرام"، فقد قال خالد: السعي وراء الحلم ليس جميلًا دائمًا. ولكن طالما فيه شغفٍ في قلبك وصمودٍ في روحك، لا شيء لا يمكنك تحقيقه.. لأن الرحلة هي حيث يتشكل جوهرك الحقيقي، وهذا هو الجزء الذي يستحق التمسك به عندما تصل أخيرًا.

وردت المطربة أصالة على منشور نجلها بالقول: "أنتم النور اللي بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة.. ونحن معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".

 

شام الذهبي توضح بشأن إغلاق عيادتها

أصدرت شام الذهبي بيانًا رسميًّا عبر الصفحة الخاصة بعيادتها "دو ديرما"، عقب قرار إغلاقها خلال الساعات الماضية بسبب بعض المخالفات.

جاء في بيان العيادة: نظرًا لما أُثير من لغط بشأن مركزنا الطبي، نود التأكيد أن ما يحدث حاليًّا هو مجرد استيفاء لاشتراطات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية، وجارٍ العمل على تنفيذها. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيعود المركز لمزاولة نشاطه بالشكل الأمثل".

 

غلق عيادة شام الذهبي 

أعلنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة غلق عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

 

ضبط أدوية غير مسجلة بعيادة شام الذهبي

وجاء ذلك خلال حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصهم، وباقتحام قوات الأمن والجهات المعنية تبين عدم توافر اشتراطات التراخيص الخاصة بالعيادة المذكورة كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة وتم تشميع وغلق العيادة لابنة الفنانة أصالة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الفنانة السورية أصالة نصري شام الذهبي مواد تجميلية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هيئة الدواء المصرية قسم شرطة القاهرة الجديدة
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