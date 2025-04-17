بداية التغيير، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 17 أبريل 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا تدريجي في درجات الحرارة ورياح نشطة على أغلب المناطق، وشبورة مائية كثيفة صباحًا.

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس يشهد ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 4) درجة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحري تسجل (28: 32) درجة، والسواحل الشمالية من (25: 29) درجة، وجنوب البلاد تسجل من (36: 38) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما حذرت من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم الخميس 17 أبريل 2025

وعن حالة الطقس اليوم توقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا وفي الصباح الباكر، طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1-1.5) متر واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية: جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.25) متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

وشدد هيئة الأرصاد، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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