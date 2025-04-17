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رياضة

لحظة حزينة، أنشيلوتي يحسم مصيره بعد وداع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي، فيتو
كارلو أنشيلوتي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، حزنه الشديد من خسارة فريقه أمام آرسنال الإنجليزي وتوديعه منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

 

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لا أعتقد أنه من الصواب القيام بتحليل اليوم، علينا تقبل الضربات، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة لقد قدمنا أداء رائعًا في هذه البطولة خلال السنوات الأخيرة، وفي الرياضة يمكن أن يحدث هذا أحيانًا لا يوجد فريق لا يهزم”.

وتابع: “من الطبيعي أن يُفكر البعض أن هذا تراجع لكن هذا هو الوجه الآخر لكرة القدم، الوجه السعيد عشناه مرات كثيرة واليوم هو الوجه الحزين، علينا أن نتعامل بشكل جيد مع هذه اللحظة الحزينة أيضًا، لا تزال هناك ثلاث بطولات وهي الدوري وكأس الملك وكأس العالم للأندية، وعلينا أن نركز عليها”.

وأضاف: “لم أفكر في تقدم استقالة على الإطلاق، لا أعرف ما الذي سيحدث ولا أريد أن أعرف، هناك من يرى أنني المسؤول الوحيد، لكن هذا لا يغير طريقتي في التفكير، الأمر لا يهمني على الإطلاق”.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام آرسنال ذهابا بنتيجة (0-3)، وإيابا بنتيجة (1-2).

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