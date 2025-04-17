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بسبب أرنب في المحرك، اشتعال النيران في طائرة أمريكية تقل 153 راكبا بعد إقلاعها

طائرة ركاب أمريكية،
طائرة ركاب أمريكية، فيتو

قامت طائرة ركاب لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية بـهبوط اضطراري بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها، يوم الأربعاء.


وأفادت قناة "أي بي سي" الأمريكية بأن طائرة متجهة إلى مدينة إدمونتون الكندية أقلعت من مدينة دينفر في ولاية كولورادو، ثم اضطرت للعودة إلى المطار بعد اشتعال النيران في أحد المحركات.

وكان على متن الطائرة 153 راكبًا و6 من أفراد الطاقم. وبعد هبوط الطائرة تم نقل الركاب إلى الوجهة المخطط لها على متن طائرة أخرى.

وحسب البيانات الأولية، فإن السبب المحتمل لاشتعال النيران في محرك الطائرة هو وقوع حيوان، يعتقد أنه أرنب، في المحرك.

وتشير بيانات الإدارة الفيدرالية للطيران المدني الأمريكي إلى أن وقوع الأرانب في محركات الطائرات يعتبر أمرًا نادرًا للغاية، حيث كانت هناك 4 حالات من هذا القبيل فقط من بين 20 ألف حالة لاصطدام الطائرات بالحيوانات في عام 2024.

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