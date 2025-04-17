بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

وفاة سعد محمد، بعد أيام من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا متأثرا بإصابته بالسرطان، رحل عن دنيانا قبل قليل سعد محمد لاعب الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض اللعين بمسقط رأسه في سوهاج.



وعاني سعد محمد من الإصابة بمرض السرطان، لمدة خمس سنوات، الذي أفقده الكثير من الوزن، وأبعده عن كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.



ولعب سعد محمد في ناشئي الزمالك، مواليد سنة 2000 وأصيب بالسرطان في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس عام 2022 ثم أصيب به مرة أخرى، وخضع للعلاج الكيماوي، وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

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