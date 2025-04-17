الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

سعد محمد لاعب الزمالك
سعد محمد لاعب الزمالك السابق، فيتو

وفاة سعد محمد، بعد أيام من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا متأثرا بإصابته بالسرطان، رحل عن دنيانا قبل قليل سعد محمد لاعب الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض اللعين بمسقط رأسه في سوهاج.


وعاني سعد محمد من الإصابة بمرض السرطان، لمدة خمس سنوات، الذي أفقده الكثير من الوزن، وأبعده عن كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

 

وتأتي وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.


ولعب سعد محمد  في ناشئي الزمالك، مواليد سنة 2000 وأصيب بالسرطان في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس عام 2022 ثم أصيب به مرة أخرى، وخضع للعلاج الكيماوي، وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة سعد محمد سعد محمد لاعب الزمالك إبراهيم شيكا
ads

الأكثر قراءة

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

هدية الرئيس إلى عمال مصر، موقف مشروع قانون العمل بعد موافقة النواب وموعد تطبيقه

بسبب أرنب في المحرك، اشتعال النيران في طائرة أمريكية تقل 153 راكبا بعد إقلاعها

هذا ما جناه ترامب على شعبه، منصتا "تيمو وشي إن" ترفعان الأسعار في أمريكا بسبب الرسوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الموز وأرقام فلكية للأصناف المستوردة

أصالة تخرج عن صمتها بعد إغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي

شقيق حسام عبد المجيد يقطع الطريق على الأهلي ويكشف سر اقتراح تأجيل مفاوضات التجديد للزمالك

بعد واقعة محمد رمضان، رسائل الجمهور إلى أحمد سعد بسبب ملابس آخر حفلاته

خدمات

المزيد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية