إغلاق "بلبن ووهمي" بالممشى السياحي بالشيخ زايد وضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير بأكتوبر

أغلقت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة محلات بلبن ووهمي بـ الممشى السياحي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، لعدم توافر اشتراطات التراخيص.

كما تمكنت القوات من مداهمة مطعم شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر وإغلاقه بعد ضبط لحوم فاسدة، والتأكد من عدم وجود اشتراطات ترخيص خلال حملة تفتيش مكبرة أسفرت بمداهمة المطعم بعد ورود معلومات لمباحث التموين باستخدام المطعم منتجات أغذية منتهية الصلاحية في إعداد المأكولات، فتم توجيه حملة أسفرت بضبط المضبوطات وغلقه وتحرر محضر بذلك.

تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع لمحال شهيرة بالجيزة

وكانت قد نفذت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية 36 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات النشاط.

ومن بين تلك المحلات الشهيرة بلبن، وهمي، كشري التحرير، أبو خالد، قطونيل، وحررت ضدهم محاضر مخالفة وجار عرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث تم ذلك خلال حملة تفتيش مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية ضد المحال التجارية التي تروج السلع الغذائية الفاسدة والمخالفة أيضا للاشتراطات الترخيص.

غلق وتشميع 11 فرعا لـ بلبن في الشيخ زايد والجيزة

علي جانب آخر كانت قد قامت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإغلاق وتشميع 11 فرعًا لمحلات بلبن بالشيخ زايد ومناطق متفرقة بالجيزة بعد إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء، عقب تناولهم حلويات من فرع محل بالشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوصول 3 أشخاص إلى أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد، مصابين بحالة إعياء، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

توصلت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن المصابين زوجين ووالدة أحدهما، تناولوا حلوى من فرع بلبن بالشيخ زايد، ما أدى إلى إصابتهم بإعياء تم على إثره نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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