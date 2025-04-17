شقيق حسام عبد المجيد يقطع الطريق على الأهلي ويكشف سر اقتراح تأجيل مفاوضات التجديد للزمالك

حسم إسلام عبد المجيد شقيق مدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد، مستقبله مع القلعة البيضاء، كاشفًا عن أولويات اللاعب والعروض المقدمة له.

وقال إسلام عبد المجيد في تصريحات تلفزيونية إن الأولوية القصوى بالنسبة لحسام وعائلته هي تجديد عقده مع نادي الزمالك، مشددًا على الدور الكبير الذي لعبه النادي الأبيض في مسيرة شقيقه الكروية، وكشف عن اقتراحهم بتأجيل مفاوضات التجديد إلى نهاية فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف شقيق اللاعب أنهم تلقوا عدة عروض رسمية لحسام، من بينها عرضان من أندية أوروبية وثلاثة أخرى من أندية خليجية.

وأشار إلى أن هذه العروض سيتم دراستها بعناية بالتنسيق الكامل مع مسؤولي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاتخاذ القرار الأنسب لمستقبل اللاعب والنادي.

في سياق متصل، نفى إسلام عبد المجيد بشكل قاطع وجود أي تواصل مباشر أو مفاوضات من جانب مسؤولي النادي الأهلي لضم حسام عبد المجيد، قاطعًا بذلك الطريق على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول اهتمام الغريم التقليدي بخدمات اللاعب.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه لجنة التخطيط بنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب ونجوم النادي السابقين حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، إلى تأمين مستقبل اللاعب الشاب وتحصينه من الإغراءات الخارجية ومحاولات الأندية المنافسة، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب والتي جعلته محط أنظار العديد من الأندية.

ويبقى القرار النهائي في يد حسام عبد المجيد بالتنسيق مع إدارة الزمالك، وسط ترقب من جماهير القلعة البيضاء للحفاظ على أحد أبرز المواهب الشابة في صفوف الفريق.

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