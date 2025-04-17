صدق أو لا تصدق، حفيدة فريد شوقي تجهل من "هو وحش الشاشة" وأشهر فيلم لوالدتها داليا البحيري

تعتزم قسمت مرشدي، ابنة داليا البحيري، وحفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، اقتحام عالم التيك توك وقالت: "أوقات بحس إن شكلي مش حلو، بس لما بحس كده بحب أنزل على تيك توك… مش بنزل كتير، بس بفكر أبدأ أكون نشيطة أكتر عليه".

وصدمت حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي الجميع عند إجابتها عن سؤال “من هو وحش الشاشة؟”.

وقالت خلال لقائها مع ET بالعربي على هامش مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما: “ما عرفتش!”. لتعود بعد تفكير وتؤكّد: "آه صح، جدي فريد شوقي… أنا لسه ما قعدتش مع مامي القعدة اللي نشوف فيها الأفلام القديمة ونفهم كل التفاصيل، بس إن شاء الله في اللقاء الجاي هكون عارفة كل حاجة".

ولم تقف صدمات قسمت مرشدي عند هذا الحد بل ترددت عن ذكر أشهر فيلم لوالدتها داليا البحيري، وقالت: "أنا مش فاكرة كل أفلامها، بس حريم كريم طبعًا، كنت اتفرجت عليه وانبسطت جدًّا، كان حلو أوي".

وأضافت: "ماما كانت فيه مع مصطفى قمر، والفيلم كسر الدنيا وقتها".

وعن علاقتها بعمّتها ناهد فريد شوقي، قالت: "أنا متابعاها شوية، بس ما شفتلهاش حاجة من قريب، آخر حاجة شفتها كانت من زمان".

وعن قدوتها في الفن، أوضحت قسمت: "مامي طبعًا هي الإلهام الأكبر بالنسبة لي، لكن فيه ناس تانية بحبهم، سواء عرب أو أجانب. لسه من قريب ابتديت أتفرج على أفلام عربي أكتر، بس وأنا صغيرة كنت بشوف حاجات إنجليزي أكتر. بحب دينا الشربيني جدًا، خاصة في (كامل العدد)".

وعن علاقتها مع والدتها في ما يخص الذوق الفني، قالت داليا التي شاركت باللقاء: "ابتديت أخدها على عالمي، وهي كمان بدأت تحب الأفلام المصرية أكتر من قبل.

وتابعت: "رحنا مؤخرًا نحضر فيلم (سيكو سيكو) وضحكنا كتير، وبعدها حضرنا (ستة أيام) وخرجنا متأثرين جدًّا".

وعن علاقتها بعالم التمثيل لم تستبعد قسمت هذه الفكرة، وتمنت أن تكون مع دينا الشربيني بعد أن أبدت إعجابها ومتابعتها لمسلسل كامل العدد.

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